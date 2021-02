Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a anunțat astazi ca noul director general al Colterm, compania cu mari probleme financiare care asigura apa calda și incalzirea timișorenilor, și-a dat demisia din funcție. Gestul lui Bogdan Nanu vine dupa dezvaluirea ca, in trecut, acesta a fost condamnat penal pentru infracțiuni…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a declanșat in scandal mediatic dupa ce a acceptat ca in functia de director general al companiei de termoficare Colterm sa fie numit Bogdan Nanu, condamnat in trecut pentru inginerii financiare si scapat „la mustata” de condamnare printr-o gratiere initiata de PSD,…

- Nu știm cum funcționeaza procedura de selectare și verificare a oamenilor pe care noua administrație a Timișoarei ii propulseaza in poziții cheie, dar ceva nu este in regula. Dupa ce l-au trimis in Senatul Romaniei pe magicianul (campion la un joc de carți intitulat ... The post Colterm e pe maini bune:…

- Bogdan Nanu, omul adus de primarul Dominic Fritz pe functia de director adjunct la Colterm, este incepand de astazi noul director general al societatii. Emil Serpe, cel care conducea societatea de patru ani va prelua postul lasat vacant de Nanu. Consiliul de Administratie al Colterm a decis astazi numirea…

- ​Claudiu Nasui a anunțat joi ca renunța la numirea pe funcție de director în cadrul Ministerului Economiei a unei persoane care are decizie, în prima instanța, de colaborare cu Securitatea. Ministrul considera ca dosarul CNSAS împiedica numirea acestei persoane, Claudia Florina Prisecaru,…

- Spaniolul Alejandro Couto Lago a fost destituit, luni, din functia de director general al FC Dinamo Bucuresti, printr-o decizie a Consiliului de Administratie, se arata intr-un comunicat de presa al clubului din Soseaua Stefan cel Mare remis AGERPRES. "Consiliul de Administratie Dinamo…

- Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020 , in functia de director general pe Ilie Marius. Consiliul de Administratie al Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11.11.2020, a numit incepand cu data de 17.12.2020, in functia…

- Antonel Tanase, secretarul general al guvernului, a anunțat, marți, pe Facebook ca a demisionat din funcție. Antonel Tanase a urat succes noului Executiv.“Le multumesc functionarilor Guvernului care si-au facut treaba repede si bine. (...) Am avut un an plin de evenimente, an in care Romania a trecut…