- Iubita lui Dani Oțil este in luna a cincea de sarcina, iar in luna august va aduce pe lume primul ei copil și al prezentatorului. Gabriela Prisacariu le-a aratat tuturor celor care o urmaresc in mediul online cum s-a trezit in aceasta dimineața, ce schimbare neașteptata are la fața.Viitoarea mamica…

- Andra Voloș a anunțat astazi pe contul de socializare ca se va opera, insa nu a oferit mai multe detalii. Dupa cateva ore fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a aparut cu nasul bandaj și a marturisit ca și-a facut o rinoplastie.

- De cateva luni bune, Bogdan Mocanu iubește din nou, dar vrea ca in continuare sa iși țina iubita ascunsa de ochii lumii. Insa, chiar daca-și traiește povestea de amor in intimitate, cantarețul a spus la ”Xtra Night Show” cum și-a cunoscut jumatatea, alaturi de care se vede chiar formand și o familie.

- Flavia Mihașan le-a facut o surpriza emoționanta fanilor din mediul online și le-a impartașit cateva imagini de colecție cu ecografia bebelușului pe care-l poarta in pantece. Insarcinata pentru a doua oara, fosta asistenta de la „'Neatza cu Razvan și Dani” le-a dezvaluit internauților și cand va naște,…

- Bogdan Mocanu e intr-o noua relație de cateva luni, insa pana in acest moment artistul nu a facut publica nicio imagine cu chipul partenerei sale de viața care acum il face cel mai fericit. Care e motivul pentru care iși ține iubita cu cagula pe fața.

- Dupa ce le-a desființat in mediul online pe Oana Roman, Adelian Pestrițu, Cristina Ich și Andreea Mantea, Oana Zavoranu a umilit-o, de data aceasta, pe faimoasa Ramona Gabor. Actrița le-a aratat fanilor cum sunt mințiți din Dubai. Ce a declarat bruneta despre sora Monicai Gabor. Ramona Gabor, umilita…