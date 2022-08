Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Elena Merișoreanu a marturisit din ce motiv și-a anulat, din nou, operația la picior. Ce a dezvaluit artista, dar și ce spune despre toate realizarile pe care le are in muzica.

- Ramona Manole este una dintre cele mai sincere vedete din Romania. Povestește cu sinceritate despre primii ani de viața și despre copilaria ei, atunci cand starea sa financiara era una precara. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, s-a declarat acum mai fericita și mai implinita…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Andra Voloș s-a mutat in Italia alauri de familia ei. Ei bine insa, deși frecventeaza des aceasta țara, abia azi a dezvaluit care este plaja ei preferata de aici. Iata cum arata, dar și cat costa o noapte de cazare pe litoralul din Italia, unde fosta lui…

- Karmen Simionescu și Bogdan Caplaescu, tatal fetiței sale, s-au casatorit civil in urma cu trei ani, insa cei doi vor sa faca pasul cel mare și in fața lui Dumnezeu. Fiica lui Adrian Minune a marturisit la Antena Stars cand au de gand sa faca nunta, dar și daca iși mai doresc inca un copil.

- Delia Matache a atras toate privirile in ultimele zile. Dupa ce a dat de ințeles ca ar putea fi insarcinata, asta din cauza simptomelor de inceput de sarcina pe care le prezenta, recent a venit cu o serie de dezvaluiri neașteptat din intimitate. Iata ce a spus artista despre soțul ei, dar și despre…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bogdan Mocanu a oferit o prima reacție, dupa ce a fost surprins in ipostaze incendiare alaturi de o bruneta, intr-un club din Bacau. Ce a marturisit artistul despre concertul la care a facut senzație, dar și despre domnișoarele care roiesc in jurul lui.

- Daria Radionova a facut primele declarații, in exclusivitate pentru SpyNews.ro, dupa ce a fost jefuita in miez de noapte. Fosta iubita a lui Alex Bodi este inspaimantata de situația din Londra, cazul ei nefiind unul singular.