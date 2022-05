Stiri pe aceeasi tema

- Oana Moșneagu și-a anunțat fanii pe una dintre rețelele de socializare ca este trista. Actrița din serialul „Adela”, difuzat la Antena 1, a explicat motivul pentru care nu poate zambi. Iubita lui Vlad Gherman iși ține fanii la curent cu tot ceea ce se intampla in viața ei și nu se ferește sa le spuna…

- Bogdan Mocanu a decis sa profite de cateva zile libere dupa Paște, așa ca și-a luat partenera de viața și a plecat departe de meleagurile romanești, intr-o vacanța de lux. Cei doi au postat o serie de fotografii de colecție, insa nici acum, artistul nu a dezvaluit chipul iubitei misterioase, pe care…

- Roxana Dobre și Florin Salam nu s-au desparțit, drept dovada stau imaginile surprinse de vedeta. Iubita lui Florin Salam a postat pe contul sau de personal de socializare alaturi de cantareț, dar și cele doua fetițe, semn ca povestea lor de dragoste nu a luat sfarșit.

- Andra Voloș s-a mutat in urma cu cateva saptamani in Italia, astfel ca a parasit meleagurile romanești, insa fara a spune care este, de fapt, motivul. Ei bine, recent, fosta iubita a lui Bpgdan Mocanu a dezvaluit ce a determinat-o sa ia aceasta decizie in final! Iata despre ce a fost vorba!

- Lino Golden a anunțat ca s-a desparțit de iubita. Se pare ca nici relația cu Patricia nu a fost una de durata. Artistul le-a marturisit fanilor ca este din nou singur, in urma cu puțin timp.

- Astazi, Jador este sarbatoritul zilei, astfel ca inca de la miezul nopții a fost asaltat cu numeraose mesaje frumoase de la familie, prieteni și toți cei care-l indragesc. Ei bine, cu o urare speciala a venit și Bogdan Mocanu. Deși au avut mai multe conflcite de cand se cunosc, in continuare cei doi…

- Andra Voloș a primit recent un val de critici din partea celor care o urmaresc in mediul online, asta imediat dupa ce mai multe poze cu ea inainte de intervențiile estetice au luat cu asalt Internetul. Revoltata, fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a vrut sa clarifice lucrurile și sa expuna mai multe poze…