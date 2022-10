Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare in familia prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani! Creștinii il celebreaza astazi, 18 octombrie, pe Sfantul Apostol și Evanghelist Luca, iar cu ocazia zilei sale de nume, fiul Gabrielei Prisacariu și a lui Dani Oțil iși celebreaza ziua. Iata ce fotografie emoționanta a postat…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in localitatea salajeana Glod, informeaza centrul Infotrafic al Poliției Romane. Incidentul a avut loc pe drumul național 1C Dej-Baia Mare, in comuna Glod, județul Salaj. Conducatorul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de deplasare…

- Andrei Nastase, și soția acestuia, Angela, implinesc astazi 23 de ani de casnicie. Cu aceasta ocazie, liderul de onoare al Platformei DA, a publicat o imagine, in care apare alaturi de partenera sa și cei trei copii: Andrei, Marian și Anna, scrie SHOK .md.

- Hillary Clinton si-a aratat sustinerea fata de premierul Finlandei, Sanna Marin, postand pe Twitter o imagine cu ea dansand in perioada in care era secretar de stat al SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz a afisat un profit net consolidat in crestere cu 33% dupa prima jumatate a acestui an, la 177,278 milioane de lei, si o cifra de afaceri in urcare cu 47,48%, la 1,178 miliarde de lei, potrivit Raportului transmis marti Bursei de la Bucuresti.

- Johnny Depp, 59 de ani, a semnat din nou cu Dior pentru a fi imaginea parfumului lor masculin „Sauvage, pentru o suma cu 7 cifre, potrivit www.hola.com . Contractul ar fi fost incheiat pe mai multi ani.„Neinfricat si totusi uman, la fel ca Sauvage”, a scris casa Dior pe Instagram. Contractul s-a incheiat…