Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Dupa o casnicie de șase ani, Anda Adam și Sorin Nicolescu au ajuns la final de drum. Artista s-a afișat deja in brațele noului iubit, iar tatal fiicei sale a oferit primele declarații la Antena Stars. Sorin a ținut sa precizeze ca blondina este libera sa faca ce crede ca este mai bine…

- Fosta iubita a lui Jador, Ella Tina, a facut declarații la Xtra Night Show despre impacarea cu artistul, dupa zvonurile aparute in ultimele zile. Tanara a spus ca se pune problema de a forma un nou cuplu.

- Oana Roman a facut primele declarații despre impacarea cu Marius Elisei. Vedeta de la Antena Stars a fost destul de reținuta in afirmații, insa le-a promis fanilor ei ca vor afla mai multe in emisiunea Mamici de Pitici cu Lipici. Printre altele, fiica lui Petre Roman a marturisit ca ea nu a trait niciodata…

- Incediul a fost lichidat. Reprezentantii UPU SMURD Iasi spun ca pacientii nu au fost afectati de fum sau gaze toxice. Printre cei evacuati se numara si un copil intubat. El sufera de o malformatie digestiva.

- Dupa ce au fost surprinși in ipostaze tandre intr-un club din Capitala și s-a zvonit ca s-au impacat, Rareș, fostul iubit al Anei Mocanu a oferit primele declarații la Antena Stars despre apropierea dintre el și fosta asistenta TV.

- “A fost o provocare sa traiesc fara mancare, fara lucrurile materiale cu care sunt obisnuit”, le-a marturisit reporterilor Click! cel mai controversat concurent de la “Survivor – Romania”, Remus Ionut Dumitrache, pe nume de scena Jador (26 de ani). El a dezvaluit intr-un interviu exclusiv pentru Click!…

- In spatele zambetului lui Jador se ascunde o mare drama. Cantarețul a traversat o perioada cumplita in urma cu mai mulți ani, atunci cand atat mama, cat și tatal sau, au fost diagnosticați cu cancer.

- What's Up a vorbit, pentru prima oara, despre noua relație pe care fosta lui soție, Simina, o are cu fiul lui Tudor Gheorghe, Max. Fosta partenera a artistului și tanarul de doar 21 de ani se ințeleg de minune, nu de puține ori aparand in public ca doi tineri indragostiți nebunește. Cantarețul chiar…