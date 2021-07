Bogdan Mocanu se confrunta inca de la o varsta frageda cu probleme de sanatate pe care pana in prezent le-a ținut sub control, insa recent, din cauza acestora a ajuns de urgența la spital. Tanarul se afla internat in aceste momente și a marturisit ca diabetul cu care se lupta de ani buni a pus stapanire pe starea sa de sanatate, simțindu-se foarte rau.