Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca in jurul lui Bogdan Mocanu roiesc multe domnișoare, insa puține au reușit sa il cucereasca. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a marturisit cum iși dorește sa fie viitoarea lui iubita. Ce calitați trebuie sa aiba femeia din viața lui.

- Alex Velea e unul dintre cei mai cunoscuți cantareți din Romania. A investit mulți bani in cariera lui, dar și in aparițiile sale. La fiecare eveniment poarta haine de brand, care valoreaza sute sau mii de euro. Intr-un interviu pentru Cancan , artistul a vorbit despre moda, bani, dar și despre copiii…

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE.

- Intrebat miercuri seara, la Antena 3, ce sanse da renegocierii PNRR, Marius Budai a precizat ca o decizie va trebui luata la nivelul coalitiei de guvernare. ”Daca din punct de vedere al coalitiei politice ajungem la decizia finala, cu siguranta ca vom avea sanse. Nu exista (cineva care se opune in…

- Ce sacrificii a facut Loredana pentru o cariera atat de impresionanta Fara doar și poate, Loredana este una dintre cele mai apreciate și mai de succes artiste din Romania. Are la activ o cariera impresionanta, de peste 35 de ani. A lansat hit dupa hit și a reușit mereu sa se reinventeze. Atat din punct…

- Petre Daea a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, cum i se pare pretul legumelor. “Am vazut si INS-ul, am vazut si piata in Romania si, har Domnului, din acest punct de vedere am fotografia si a datelor, dar am si fotografia produselor. De regula, unde plec in teren si daca raman seara…

- Echipa de implementare VAR in Romania face precizari dupa meciul FCSB - FC Universitatea Craiova 1948, subliniind ca sistemul mai are nevoie de anumite reglaje din punct de vedere tehnic, informaza frf.ro și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Bogdan Mocanu a intrat in atenția tuturor luni de zile, cand s-a afișat cu iubita misterioasa, dar și cu fiul acesteia, pe care artistul il considera chiar baiatul lui. Ei bine, lucrurile pe plan amoros nu mai stau la fel de bine, astfel ca acum a dezvaluit ce a dus la desparțire, de fapt, dar și cu…