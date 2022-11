Bogdan Mocanu, despre cearta cu Jador. De la ce a pornit totul: „El este femeia care...” / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Jador și Bogdan Mocanu s-au afișat impreuna de o mulțime de ori și intotdeauna au dat de ințeles ca sunt prieteni apropiați. Cu toate acestea, in ultimele zile ei au devenit protagoniștii unui scandal monstru, care a provocat agitație chiar și in randul internauților.

- Bogdan Mocanu și Jador au atras atenția publicului dupa ce au fost implicați intr-un scandal, intr-un mod neașteptat. Dupa ce s-ai afișat de multe oriu impreuna și au demonstrat ca se comporta ca in familie, prietenia celor doi a fost pusa sub semnul intrebarii. Insa, Bogdan Mocanu a venit cu noi detalii…

- Jador se bucura de un succes colosal pe plan profesional, iar cantarețul impartașește o relație frumoasa de prietenie cu Bogdan Mocanu, insa ironiile nu au incetat sa apara intre ei in mediul online. Bogdan Mocanu a fost cel care a facut o postare neașteptata pe rețelele de socializare, iar cantarețul…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit in anul 2015, iar de cand au venit pe lume fetițele lor, totul s-a schimbat in casnicia lor. Ce ii reproșeaza artistul soției sale.Gabriela Cristea și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca dorința ei s-a indeplinit și are doua fetițe superbe. Prezentatoarea…

- Bogdan Mocanu, artistul cu peste 1 milion de urmaritori pe TikTok, a venit sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite in calitate de invitat. Tanarul i-a luat prin surprindere pe jurații show-ului culinar cu un preparat neașteptat, dar și cu o serie de marturisiri despre Jador.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Jador a vorbit despre viața lui amoroasa, motiv pentru care a și dezvaluit ca nu crede ca se va insura niciodata. Iata de ce celebrul artist este de aceasta parere!

- A incercat sa iși salveze relația, dar de fiecare data se termina cu scandal. Iși aruncau vorbe dureroase, așa ca au decis sa puna punct relației. Unul dintre cei mai ravniți barbați din showbiz-ul romanesc este singur, in mod oficial. Ce a spus acesta despre o posibila impacare, in exclusivitate la…

- Jador se numara printre cei mai apreciați maneliști de la noi din țara, dar este și ravnit de o mulțime de domnișoare. Ei bine, fanii sai nici nu mai știu ce se intampla in viața lui amoroasa, deoarece manelistul este cat se poate de discret atunci cand vine vorba despre acest subiect. Dar stați sa…