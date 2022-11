Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a abordat subiectul negocierilor de pace cu Moscova, in contextul in care publicația Washington Post a citat niște surse anonime, conform carora SUA ar fi incurajat Ucraina sa negocieze termenii de pace cu Rusia, avand in vedere faptul ca Departamentul de Stat a sugerat ca Putin incearca…

- Banca rusa Gazprombank a decis sa isi inceteze activitatea in Elvetia, dupa ”o revizuire strategica a diferitelor optiuni”, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Trimis in judecata pentru ca a furat curent – dosar despre care a aflat de la reporterii SPYNEWS -, iubitul artistei Carmen de la Salciua incearca sa scape de o condamnare, punandu-și cenușa-n cap.

- Bogdan Mocanu a avut parte de o intalnire neașteptata in aeroport, care l-a ingrijorat ulterior. Artistul s-a fotografiat alaturi de persoanele care i-au creat confuzii, declarand ca la inceput a fost amuzat, insa crede ca situația nu este atat de comica precum pare.

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, au decis sa mearga pe drumuri separate, iar pilotul de raliuri a facut anunțul pe rețelele de socializare. Daniel Onoriu marturisea ca ar vrea sa mearga in Grecia alaturi de o alta domnișoara, insa se pare ca pilotul de raliuri s-a razgandit intre timp și susține…

- Decizie neașteptata in televiziune! In aceste zile un scandal de proporții are loc in mass-media canadiana. In ultimii 12 ani, canadienii au vazut o fața cunoscuta in fiecare seara la CTV National News. Din nefericire, intr-o mișcare pe care mulți au calificat-o drept sexista, acea fața familiara nu…