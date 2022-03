Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, doreste sa evite "varsarea de sange" in Ucraina si urmeaza sa-i telefoneze presedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a-l indemna din nou "sa dea inapoi si sa se angajeze diplomatic", a declarat vineri seara o purtatoare de cuvant de la Downing Street, noteaza AFP.…

- A trecut aproximativ o saptamana de cand Andra Voloș a fost pe mainile medicilor esteticieni pentru operația de liposucție, insa acum nu se simte deloc bine. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu are probleme de sanatate, dovada fiind chiar pozele postate recent pe pagina ei de Instagram.

- Dupa cateva luni de dezbateri, Regulamentul pentru administrarea parcarilor publice din Timișoara a fost votat, marți, de consilierii locali. Acesta va intra in vigoare din 31 martie, iar pana atunci parcarea, mai puțin in zona centrala, este gratuita pentru șoferi. Astfel, tarifele de parcare vor fi…

- In noaptea de 15 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DJ203 H, in localitatea Topliceni a avut loc un accident rutier. Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea pe direcția Ramnicu Sarat catre Buda, un șofer in varsta de 36 de ani, din Ramnicu…

- Catalin Maruța a povestit recent cum a fost batut acum mai mulți ani, intr-un autobuz din București. Totul a avut loc pe cand prezentatorul Pro TV era inca la facultate, potrivit click.ro. “Mergeam cu autobuzul 102, in care ți se lua tot din buzunare. Am urcat, la un moment dat, la Universitate, și…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru un tanar de 24 de ani, diagnosticat cu cancer, care are nevoie urgenta de grupa A negativ Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru un tanar de 24 de ani, diagnosticat cu cancer, care are nevoie urgenta de…

- Un tanar din Irak și-a ucis iubita, dupa ce aceasta a refuzat sa se casatoreasca cu el. Femeia a fost injunghiata cu sange rece și a suferit 34 de rani in zona gatului. Zayad și-a recunoscut fapta și a fost condamnat la inchisoare pe viața, dar susține ca din cauza geloziei a recurs la o asemenea crima.

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat o verificare la sange in cazul scandalului izbucnit in biroul senatoarei Diana Sosoaca, precizand ca „sechestrarea de persoane se sanctioneaza si in Romania”.