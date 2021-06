Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Bogdan Mocanu și Jador pareau sa se bucure de o prietenie extrem de stransa, se pare ca aceștia s-au certat și nu iși mai vorbesc de o perioada. Una dintre cele mai puternice legaturi din showbiz-ul romanesc pare sa se destrame, așa ca adevarul a ieșit, in sfarșit, la iveala. De ce s-au […]…

- Jador și Bogdan Mocanu s-au certat, iar cei doi nu iși mai vorbesc de mai multe zile. Invitat intr-o emisiune TV artistul a declarat ca e dezamagit de prietenul sau, dar a marturisit și care sunt defectele lui.

- Bogdan Mocanu da carțile pe fața despre scandalul cu Jador. Satul de intrebari, speculații și zvonuri, in direct la Antena Stars, artistul a dezvaluit motivul pentru care el și celebrul manelist nu-și mai vorbesc. Cu ce i-a greșit, de fapt, Jador lui Bogdan Mocanu? Declarațiile incendiare ale artistului!

- Adevarul a ieșit la iveala, in sfarșit. De ce o iubește, de fapt, Jador pe Georgiana Elisei. Chiar daca nu mai sunt impreuna, manelistul a declarat ca frumoasa bruneta este femeia care i-a cucerit inima pentru totdeauna. De ce nu mai formeaza un cuplu și care este cel mai mare defect al femeii. Jador…

- Jador a adecis sa elucideze misterul și sa spuna care este adevarul din spatele imaginilor controversate in care apare in brațele Georgianei Elisei, iubita lui din copilarie și femeia care l-a cucerit iremediabil. Artistul a recunoscut ce este in prezent intre ei și care sunt motivele tuturor neințelegerilor…

- Jador este un familist convins, dar de data aceasta se pare ca a calcat stramb. Artistul a povestit care este cel mai mare regret al vieții sale, regret care nu ii da pace deloc pana ce nu va rezolva lucrurile pentru a fi liniștit. Nu este vorba nici despre muzica, nici despre dragoste, ci despre familia…

- Jador se bucura de un succes colosal pe plan profesional, este tare chipeș și iubit de o țara intreaga, insa pe plan sentimental, lucrurile scarțaie serios in viața artistului. Prietenul lui Bogdan Mocanu, mesaj pentru Georgiana, fosta lui iubita, in direct. Dupa ce a recunoscut ca tanara l-a parasit…

- Bogdan Mocanu și Jador leaga o prietenie stransa de mulți ani, iar cei doi au trecut prin clipe de neuitat impreuna, cu bune și cu rele. Astazi, cu ocazia aniversarii sale, Jador a primit o urare inedita din partea cantarețului.