Bogdan Mateescu, votat interimar la şefia CSM, după ce două candidaturi au fost respinse Judecatorul Bogdan Mateescu, actualul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost votat, joi, interimar in aceasta functie, dupa ce Sectia pentru judecatori a CSM a respins candidaturile Gabrielei Baltag si Andreei Chis pentru functia de presedinte al Consiliului, informeaza surse citate de Agerpres.Potrivit surselor citate, votul din plen a fost exprimat pentru situatia in care Sectia pentru judecatori nu reuseste pana in data de 6 ianuarie, atunci cand expira mandatul lui Mateescu in functia de presedinte, sa se intruneasca si sa vina cu o propunere pentru sefia CSM.Procurorul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

