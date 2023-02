Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Balaj a avut un discurs plin de optimism dupa Lazio – CFR Cluj 1-0. Președintele ardelenilor are mare incredere ca meciul retur va arata diferit și ca elevii lui Dan Petrescu pot obține calificarea. CFR Cluj a avut o prestație modesta pe Stadio Olimpico, iar Lazio pleaca din postura de favorita…

- Claudio Lotito, seful celor de la Lazio, a atipit in tribuna la partida cu CFR Cluj. Presedintele italienilor a oferit imagini virale in minutul 83 al partidei de pe „Olimpico”. Jocul celor doua a parut sa-l fi plictisit teribil pe presedintele celor de la Lazio. Acesta a fost surprins de camere cu…

- Bogdan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj, a oferit o reacție ciudata la finalul meciului pierdut in fața lui Lazio, scor 0-1, in turul play-off-ului pentru „optimile” Conference League. Returul CFR Cluj - Lazio se joaca joia viitoare, de la ora 19:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la…

- Ilie Dumitrescu, fostul mare jucator al „Generației de Aur”, nu i-a menajat pe fotbaliștii lui CFR Cluj pentru prestația din meciul cu Lazio, 0-1, din turul play-off-ului pentru calificarea in „optimile” Conference League. La cateva minute dupa finalul partidei de pe Olimpico, Ilie Dumitrescu a pus…

- Greii din PSD au asistat, alaturi de patronul Neluțu Varga, la partida de Conference League dintre Lazio și CFR Cluj. Vasile Dancu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au fost susținatorii de lux ai feroviarilor la meciul de pe Olimpico din Roma.

- CFR Cluj continua parcursul in Conference League, adversara fiindu-i Lazio, echipa cu care s-a mai intalnit in sezonul 2019-2020, in grupele Europa League. Emisiunea moderata de Costin Ștucan va incepe la 21:30 cu prefațarea duelului de pe Olimpico și va reveni la pauza și la final cu analiza partidei,…

- CFR Cluj a pierdut doua partide consecutive in SuperLiga, iar antrenorul Dan Petrescu s-a aratat suparat pe jucatorii sai și considera ca jocul prestat nu le da speranțe in fața lui Lazio, in duelul de joi din Conference League.

- CFR Cluj a anunțat ca a pus la vanzare, online, biletele pentru meciul cu Lazio, din play-off-ul dinaintea optimilor Conference League. CFR Cluj - Lazio, in play-off-ul dinaintea optimilor Conference League, se joaca pe 23 februarie, de la ora 19:45, pe stadionul Dr. Constantin Radulescu. Meciul va…