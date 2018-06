Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Lobont (40 de ani) si-a anuntat oficial retragerea din fotbal, conform site-ului frf.ro. Ultima partida din cariera portarului legitimat la AS Roma va fi Romania - Finlanda, partida amicala ce va avea loc marti la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana". Pe site-ul fedeartiei a fost postata scrisoarea…

- Romania va juca in data de 31 mai, la Graz, de la ora 17:00, contra reprezentativei statului Chile, si in 5 iunie, la Ploiesti, cu Finlanda, de la ora 20:30. Ambele partide vor fi transmise in direct de Pro TV. Romania s-a reunit pentru meciurile cu Chile si Finlanda "Sunt ultimele…

- Florin Andone (25 de ani) rateaza amicalele Romaniei cu Chile și Finlanda din cauza unei operații la ochi. Romania - Chile se joaca pe 31 mai, in Austria; Romania - Finlanda se joaca pe 5 iunie, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești. "Florin Andone se opereaza. Are o problema la ochi, o miopie pe are…

- Mijlocasul echipei nationale, Mihai Pintilii, a suferit o accidentare si nu va putea fi apt pentru meciurile amicale cu Chile 31 mai si Finlanda 5 iunie .Selectionerul echipei nationale a decis ca in locul fotbalistului de la FCSB sa l convoace pe mijlocasul formatiei FC Viitorul, Tudor Baluta.Romania…

- Intr-o rasturnare de situație care a provocat o mare agitație in Romania, fostul judecator Toni Grebla a fost achitat de Inalta Curte de Casație la 11 mai 2018. Toni Grebla a ieșit public și a vorbit despre ceea ce crede ca sta in spatele dosarului sau, scrie James Wilson de la publicația EU Today.…

- Echipa de tenis feminin a Romaniei s-a calificat duminica in Grupa Mondiala a Fed Cup, dupa ce Simona Halep, numarul unu mondial, a obtinut victoria decisiva in barajul cu Elvetia, gazduit de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Halep a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe veterana Patty Schneyer (39…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…