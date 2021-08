Stiri pe aceeasi tema

- FRF l-a prezentat marți în cadrul unei conferințe de presa pe Florin Bratu ca selecționer al Naționalei de fotbal Under 21. Marea provocare pentru fostul atacant este sa formeze un grup cu care sa obțina performanțe în urmatorii ani. Federația a anunțat luni ca a ajuns la un acord…

- Florin Bratu este noul selecționer al naționalei de fotbal U21 a Romaniei, a anunțat luni Federația Romana de Fotbal. Acesta va conduce echipa pentru urmatorii doi ani, iar obiectivul este calificarea la la Jocurile Olimpice din 2024.

- Fostul atacant Florin Bratu a preluat nationala de tineret Under-21 a Romaniei, pe care o va conduce pentru urmatorii doi ani, avand ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal.

- Fostul international elvetian Murat Yakin, in varsta de 46 de ani, a fost numit luni in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Elvetiei, inlocuindu-l pe Vladimir Petkovic, care a condus-o pe "Nati" pana in sferturile de finala la EURO 2020, informeaza AFP. "Murat Yakin a semnat,…

- Olandezul Dick Advocaat este noul selectioner al primei reprezentative de fotbal a Irakului, la 73 de ani el urmand sa-l inlocuiasca pe slovenul Streshko Katanic, a anuntat sambata Federatia irakiana de fotbal, noteaza AFP. Federatia a indicat ca Advocaat a fost ales pe baza ''palmaresului sau,…

- Valeri Karpin este noul selecționer al echipei naționalei de fotbal a Rusiei. Tehnicianul de 52 de ani a semnat un contract cu forul de profil, valabil pana la sfarșitul acestui an, dar cu posibilitatea de prelungire. In același timp, Karpin va continua sa antreneze gruparea FC Rostov.

- Hansi Flick, antrenorul echipei Bayern Munchen in sezonul recent incheiat, a semnat un contract pe trei ani pentru a conduce reprezentativa Germaniei dupa EURO 2020, cand il va inlocui pe actualul selectioner, Joachim Loew, a anuntat marti Federatia germana de fotbal (DFB), citata de agentia DPA.…

- Antrenorul campioanei Arcada Galati, Sergiu Stancu, a fost instalat, luni, in functia de selectioner al echipei nationale de volei masculin a Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa al Federatiei Romane de Volei remis AGERPRES. "Sergiu Stancu, antrenorul campioanei ultimilor trei…