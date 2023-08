Bogdan Lobonț, antrenor la Rapid? Victor Angelescu a confirmat negocierile Bogdan Lobonț s-ar putea intoarce la Rapid, dupa 23 ani. Fostul internațional este așteptat in Giulești in funcția de antrenor cu portarii, dupa gafele lui Horațiu Moldovan din meciul cu FC Voluntari. Acționarul Victor Angelescu nu a negat aceasta varianta. Bogdan Lobonț face un pas in spate in cariera și va fi antrenor cu portarii […] The post Bogdan Lobonț, antrenor la Rapid? Victor Angelescu a confirmat negocierile appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a acordat primul interviu presei din Romania, dupa plecarea grabita de la Rapid, cu cateva zile inainte de startul sezonului. Fostul antrenor al formației din Giulești a dezvaluit ca „transferul” lui la Neftchi Baku a fost o afacere buna pentru gruparea de langa Podul Grant. Banii au venit…

- Horatiu Moldovan nu s-a ferit de cuvinte dupa meciul FC Voluntari – Rapid, scor 1-2, din etapa a 4-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi si-a asumat vina pentru esecul suferit in fata ilfovenilor. Rapid a suferit prima infrangere a sezonului in deplasarea cu FC Voluntari. Horatiu Moldovan a gafat…

- 10 secunde. Atat a durat pana in momentul in care Rapid a incasat primul gol al partidei cu FC Voluntari, din etapa a patra din SuperLiga Romaniei. Horațiu Moldovan, titularul naționalei Romaniei, a avut o seara „horror” și a greșit la ambele reușite ale formației gazda. Echipa lui Cristiano Bergodi…

- Horațiu Moldovan, goalkeeper-ul celor de la Rapid, și-a „ingropat” echipa in deplasarea cu FC Voluntari, in care giuleștenii au fost invinși cu 1-2. Portarul de 25 de ani a greșit la ambele goluri ale ilfovenilor, iar la final a insistat sa-și asume in intregime eșecul. La flash-interviuri, a oferit,…

- Etapa a treia din SuperLiga Romaniei a inceput cu doua partide in care s-au marcat 11 goluri. Rapid a condus in meciul cu FC Botoșani, de pe teren propriu, dar a pierdut, iar in duelul dintre FCU 1948 Craiova și U. Cluj, desfașurat in Banie, s-au marcat șapte goluri și au caștigat oaspeții. Alexandru…

- Sunt șanse mari ca scandalul dintre fani și conducerea echipei Rapid sa se apropie de final. Sau cel puțin sa fie „pace” o buna bucata de timp, in care italianul Cristiano Bergodi sa lucreze in liniște. Nicu Gheara a intervenit in scandalul din Giulești și le-a transmis suporterilor ca nu este normal…

- Laszlo Dioszegi, anunț despre Cristiano Bergodi. Patronul celor de la Sepsi OSK a dezvaluit ca tehnicianul italian este noul antrenor al formației din Giulești. Oficialii din Giulești au fost nevoiți sa caute un nou antrenor, dupa ce Adrian Mutu a parasit echipa și s-a ințeles cu cei de la Neftci Baku.…

- George Copos s-a retras de la Rapid de zece ani, iar de atunci aparițiile sale din presa au fost foarte puține. Omul de afaceri a decis sa renunțe pentru o zi la silenzio stampa și a vorbit despre clubul din Giulești, care implinește o suta de ani pe 25 iunie. Fostul investitor din fotbal este […] The…