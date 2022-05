Stiri pe aceeasi tema

Comportamentul trupelor ruse in Ucraina echivaleaza cu un genocid, a declarat presedintele Letoniei, Egils Levits, dupa ce a revenit dintr-o vizita in Ucraina, potrivit DPA.

Mandatul lui Florin Citu la presedintia PNL este unul foarte bun, fiind "poate singurul lider politic care s-a implicat cu adevarat in contextul razboiului din Ucraina", a afirmat vineri secretarul general al partidului, Dan Vilceanu.

Liderul AUR, George Simion, i-a urat „succes", luni, deputatului care și-a anunțat luni, in plenul Camerei Deputaților, demisia din partid.

Deputatul USR Claudiu Nasui spune ca liberalii au refuzat in comisia de buget a Camerei Deputaților sa discute si sa aprobe propriul amendament privind reducerea CAS platit de angajați.

Primarii de sector si ai municipiilor resedinta de judet pot beneficia de informatii din domeniul securitatii nationale, potrivit unei propuneri legislative adoptata, luni, de plenul Camerei Deputatilor.

Comunitatea ucrainenilor din judetul Arad a pregatit peste 200 de locuri de cazare pentru refugiati, marea majoritate in comuna Tarnova, dar si in municipiul Arad, iar luni efectueaza un transport de ajutoare la frontiera cu Ucraina, pentru cei care ajung in tara noastra.

Aproape un sfert dintre posturile de judecator de la nivelul celor 20 de instante din judetele Alba, Hunedoara si Sibiu erau vacante la sfarsitul lui 2021, numarul acestora fiind aproape dublu fata de 2019, potrivit informatiilor prezentate, vineri, intr-o conferinta de presa, de conducerea Curtii…

Comisia juridica a Camerei Deputatilor urmeaza sa voteze vineri raportul proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, care va fi trimis plenului.