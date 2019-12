Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat marti ca DIICOT lucreaza in dosarul crimelor de la Caracal la rechizitoriu „in faza avansata”, iar familiile victimelor au posibilitatea in instanta sa conteste probele anchetatorilor. „Se lucreaza la rechizitoriu. Se lucreaza la rechizitoriu in faza…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca dosarul in care sunt vizati medicii de la INML care au efectuat expertiza privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera padurii va fi declinat la DIICOT, scrie Agerpres. "Am fost…

- Dosarul de la PICCJ privind modul in care specialiștii INML au efectuat expertiza privind ADN-ul Alexandrei va fi trimis la DIICOT, pentru a fi conexat cu cel al crimelor din Caracal, a anunțat procurorul general Bogdan Licu.„Am fost informați in aceasta dimineața ca dosarul va fi declinat…

- Anunț de ultima ora facut de avocatul familiei Melencu, la sosirea mamei și a bunicului Luizei la DIICOT. Tonel Pop a declarat ca familia a cerut o audiența la procurorul general, Bogdan Licu, și la șefa CSM Lia Savonea. Discuțiile ar urma sa aiba loc prelevarea probelor ADN.Citește și: Dinca…

- Procurorul general Bogdan Licu a declarat marti dimineata, referindu-se la cazul fetitei de 11 ani ucise la Gura Sutii, ca autoritatile romane nu au inca dovada oficiala ca cetateanul olandez suspectat de uciderea fetei s-a sinucis, dar cand aceasta va exista, procurorii vor dispune clasarea cauzei,…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a anunțat ca a dispus un control in toate Parchetele din țara prin care sa fie verificate toate dosarele de lipsire de libertate din ultimii 10 ani deoarece, spune el, exista posibilitatea ca unele cauze sa fie tratate „cu ușurința”. Bogdan Licu a declarat,…