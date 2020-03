Bogdan Licu, numit prim-adjunct al procurorului general

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru numirea in functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Dimitrie-Bogdan Licu pe o perioada de 3 ani, a informat Administratia Prezidentiala. De asemenea, seful statului a semnat decretele pentru numirea in functia de adjunct al procurorului general al PICCJ a Mariei Magdalena Militaru - pe o perioada de 3 ani, in functia de adjunct al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a Madalinei Scarlat - pe o perioada de 3 ani si in functia de adjunct al procurorului-sef…