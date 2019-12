Bogdan Licu, procurorul general interimar, a anuntat marti ca se gandeste serios sa se inscrie in competitia pentru functia de procuror general. “Nu suntem astazi aici pentru depunerea unei candidaturi, suntem aici ca sa votam noua conducerea a CSM. Ma gandesc foarte serios la acest lucru, dar inca nu am luat o decizie”, a declarat The post Bogdan Licu ia in calcul sa candideze la sefia Parchetului General. Licu: “Ma gandesc foarte serios”. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .