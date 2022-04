Prim-adjunctul procurorului general, Bogdan Licu, a declarat miercuri, la Parlament, dupa ce a fost audiat pentru functia de judecator CCR, despre acuzatiile de plagiat, ca a considerat ca nu se ridica la nivelul cel mai inalt pentru un asemenea titlu stiintific de doctor si a renuntat la el. ”De la faptul ca poate am facut-o in graba, de la faptul ca, repet, nu a intrunit cele mai inalte exigente stiintifice pana la faptul ca am plagiat, adica ca am furat, este cale lunga si nu este nimic adevarat”, a mai spus Licu. Prim-adjunctul procurorului general a fost intrebat despre acuzatiile de plagiat…