Bogdan-Lari Mihei - șeful unei instituții care nu există momentan. La Finanțe se lucrează pe reorganizare Numit din 13 decembrie 2021 la șefia Vamii, Bogdan-Lari Mihei înca nu are ce sa conduca. Asta pentru ca Autoritatea Vamala Româna (AVR) exista doar în lege. În practica, Vama este în continuare o direcție din cadrul ANAF, instituție condusa de Mirela Calugareanu.



Așadar, deși este președinte AVR cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului, Mihei nu are ce sa conduca momentan.



Legea prin care se înființeaza Autoritatea Vamala Româna prin desprinderea direcției respective din ANAF a fost publicata în Monitorul oficial… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut s-a tot tras de timp în privința anumitor lucruri ce trebuiau rezolvate, de fapt, de mai multa vreme. Cea mai importanta este trecerea Direcției de Soluționare a Contestațiilor la Ministerul Finanțelor care va ajuta mult mediul de afaceri. Cealalta este mai noua, respectiv Legea prin…

- Din ianuarie 2022 intra în vigoare anumite prevederi fiscale, respectiv OUG și legi ce au fost adoptate și publicate în Monitorul oficial în 2021. De la SAF-T pentru companiile mari, la TVA redusa pentru carți electronice și pentru locuințe sub 140.000 euro, plata CASS pentru pensiile…

- Retinerea si neplata impozitelor si contributiilor dupa o perioada de 60 de zile de la scadenta se reincrimineaza ca fapte de evaziune fiscala si vor fi pedepsite cu inchisoare de la 1 la 5 ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor."Se reincrimineaza…

- Retinerea si neplata impozitelor si contributiilor dupa 60 de zile de la scadenta se reincrimineaza ca fapte de evaziune fiscala si vor fi pedepsite cu inchisoare de la 1 la 5 ani, potrivit unui proiect de OUG publicat de Ministerul Finantelor. „Se reincrimineaza fapta de retinere si neplata, respectiv…

- Dupa ce a afirmat, intr-un mesaj-atac la Florin Cițu, ca au fost luați banii de pensii și alocații la rectificare, Raluca Turcan a venit cu noi declarații. Ministrul interimar al Muncii a susținut ca anuntul privind o rectificare bugetara imediat dupa investirea noului guvern, rectificare la care ministerul…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj a sanctionat Kaufland Craiova pentru ca nu solicita certificatul verde clientilor. Institutia spune ca magazinul Kaufland este considerat centru comercial pentru ca mai are in incinta si alte magazine. Insa, chiar si in urma controalelor care s-au lasat cu…

- Dupa ce a stat ca departament din cadrul ANAF, din 2013, Vama se va desparți de instituție. Legea prin care se înființeaza Autoritatea Vamala Româna a fost publicata în Monitorul oficial. Aceasta este, de fapt, o inițiativa a fostului parlamentar și ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici,…

- Organizațiile nonprofit care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic vor trebui sa înstiinteze unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor despre exercitiul financiar ales, respectiv sa întocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale,…