- Noul secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este Marian Neacșu, membru important al PSD. El a fost numit de premierul Nicolae Ciuca. Marian Neacșu il inlocuiește pe Tiberiu...

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca in cazul lui Marian Neacsu, propus pentru functia de secretar general al Guvernului, Grindeanu este de parere ca trebuie sa se respecte legea. ”Poate fi numit in aceasta functie si se considera necesara numirea domnului…

- Daniel Anghel a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, joi, in Monitorul Oficial.Anghel a fost consilier al ministrului Ciuca la ministerul Apararii, și-a desfașurat activitatea in cadrul Biroului de…

- Premierul interimar Florin Cițu l-a numit, joi, in funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției, pe George Catalin Șerban, fost judecator. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. George Catalin Serban este secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). El a fost eliberat…

- Fostul prefect Mircea Bacala devine primul secretar general din istoria Prefecturii Timiș. Funcția a fost inființata inca de la inceputul acestui an, iar decizia de numire a liberalului a fost semnata zilele acestea de premierul Florin Cițu și publicata și in Monitorul Oficial.

- Prefectura Timiș are, de astazi, un nou secretar general, dupa ce in Monitorul Oficial a fost publicat ordinul semnat de premierul Florin Cițu. Prin acest document s-a decis aplicarea mobilitații din funcția de inspector guvernamental in cea de secretar general pentru Mircea Bacala. Acesta a ocupat…

- Iulian-Vasile Popescu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot miercuri, Iulian-Vasile Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier…