Bogdan Ivan: ”Voi propune în Parlamentul României Legea Venitului minim de criză” Daca va reuși sa obțina un mandat de deputat, candiadatul PSD Bogdan Ivan afirma ca iși propune sa inițieze un proiect legislativ cu privire la asigurarea unui venit minim de criza pentru fiecare roman care și-a pierdut locul de munca. ”Voi propune in Parlamentul Romaniei Legea Venitului minim de criza! Fiecare roman care și-a pierdut locul de munca din cauza unei situații de criza, cum este pandemia de coronavirus, va primi 1.500 de lei (aproximativ 300 euro) lunar. Acest venit va fi disponibil pentru toți cetațenii romani care iși pierd locul de munca in context pandemic, cataclism natural sau… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

