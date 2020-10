”GEFCO Romania, subsidiara a GEFCO Group, lider mondial in solutii multimodale pentru lanturile de aprovizionare si lider european in logistica automobilelor, are un nou director general. Bogdan Ionita a fost numit la conducerea operatiunilor locale dupa o experienta de peste 14 ani in cadrul companiei”, arata compania. Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Bogdan Ionita si-a inceput cariera in domeniul logistic in 2001. In 2006, s-a alaturat echipei GEFCO ca director al departamentului Air&Sea. A preluat gestionarea activitatilor Overland (Rutier si Feroviar) & Contract Logistics.…