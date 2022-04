Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali are noroc de o soție chiar pentru sufletul lui. Luminița știe cat de importanta este credința și știe sa o puna mai presus decat orice. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele ei și au surprins-o la o biserica, atunci cand a mers la slujba in Vinerea Mare.

- Radu Valcan nu doar ca un soț exemplar pentru Adela Popescu, dar e și un tata model pentru copiii sai. Prezentatorul de la Insula Iubirii a fost surprins la cumparaturi alaturi de baieții sai mai mari. Imagini exclusive surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- Controversatul actor Shia LaBeouf a devenit tatic pentru prima oara, chiar cu fosta lui soție! Starul de la Hollywood a reluat relația cu Mia Goth, iar acum cei doi sunt și parinți, informeaza presa internaționala, potrivit click.ro. Cuplul de actori este cunoscut pentru discreția de care a dat dovada…

- Mihnea Nastase s-a casatorit cu aleasa lui, Corina Corolevschi, in toamna anului trecut. Acum, la jumatate de an de la nunta, fiul cel mic al lui Adrian Nastase și soția lui par la fel de fericiți impreuna, iar viața lor nu s-a schimbat prea mult. Paparazzii SpyNews.ro i-au surprins impreuna pe cei…

- Dupa 12 ani de casnicie, Dinu Pescariu și soția sa, Letiția, au pus stop mariajului in urma cu doi ani. Cei doi au depus actele de divorț, insa nici pana in ziua de astazi nu au facut partajul. Cu toate ca nu mai sunt soț și soție, aceștia se comporta tot ca o familie. Paparazzii Spynews.ro au imagini…

- Florin Bratu este unul dintre barbații care și-au intalnit aleasa cand era foarte tanar și nu a ezitat s-o ia de soție. Fostul fotbalist și soția lui sunt casatoriți de aproape 19 ani, iar acest lucru se observa și atunci cand merg la cumparaturi impreuna. Paparazzii SpyNews.ro au surprins ipostaze…

- Catalin Moroșanu știe cum sa se imparta intre viața personala, cat și cea profesionala. Sportivul traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața lui, asta dupa ce soția sa, Georgiana Moroșanu a adus pe lume cel de-al doilea copil la sfarșitul anului trecut. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu…

- The listing of Hidroelectrica should be done on an international market, besides the listing on the Bucharest Stock Exchange (BVB), given the model of companies Romgaz and Electrica, said on Tuesday Daniel Naftali, Deputy Portfolio Manager of the Proprietatea Fund. "We believe that it's very…