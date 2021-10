Stiri pe aceeasi tema

- O cladire veche si parasita din Constanta urmeaza sa fie transformata intr-un spital modern de pediatrie, de catre Compania Nationala de Investitii (CNI), a anuntat marti senatorul Septimiu Bourceanu, presedinte al Organizatiei Municipale PNL Constanta.

- Federatia Sanitas a transmis, vineri, ca tragedia de la Constanta se poate repeta oricand in alt spital din Romania, deoarece instituțiile sanitare sunt obligate sa funcționeze in cladiri cu infrastructura invechita, de peste 80-90 de ani, “incapabila sa faca fața cerințelor tehnice și a celor de siguranța…

- Președintele CJD, Corneliu Ștefan, a anunțat, ieri, in cadrul dezbaterii publice „Sanatate pentru Dambovița” ca a inițiat o solicitare de Post-ul PNRR: CJD a solicitat finanțare europeana pentru construcția unui nou spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Adrian Wiener, vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, spune ca decredibilizarea procesului vaccinarii este cauzat de fenomentul certificatelor false de vaccinare și vrea ca acesta sa fie pedepsit drastic. Deputatul USR e de parere ca acest fenomen trebuie combatut și sancționat…

- Presedintele PNL Constanta si totodata al Comisiei de buget din Camera Deputatilor, Bogdan Hutuca a refuzat ieri o posibila preluare a ministerului Finantelor dupa ce Ludovic Orban l-a inclus pe aceasta pe o lista de trei oameni care ar putea fi propusi. Numai ca potrivit informațiilor noastre, in spatele…

- Consiliul Municipal Chișinau a acceptat donarea din partea PNUD Moldova a unui sistem de monitorizare GIS, transmite MOLDPRES. Șeful interimar al Direcției generale transport public și cai de comunicație, Vitalie Mihalache, a solicitat astazi consilierilor aprobarea acestei donații intrucit echipamentul…