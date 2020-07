Bogdan Hutuca despre parteneriatul de dreapta USR a scazut la jumatate. Cred ca ar trebui sa fie un semnal de alarma foarte puternic pentru ei.Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca face cateva declaratii cu privire la parteneriatul de dreapta: "Parteneriatul de dreapta inseamna colaborare, inseamna proiecte comune si obiective comune. Din tot acest dans al USR ului, ideea ca isi doresc un parteneriat este foarte greu de imaginat. Anunta candidati la Bucuresti pentru sectoare, fara consultare, in conditiile in care exista ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

