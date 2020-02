Stiri pe aceeasi tema

- Surprins de avizul negativ primit, Bogdan Gheorghiu a declarat: „O infratire brusca, o colaborarea foarte fluida intre USR si PSD, acest lucru m-a suprins si pe mine. Credeam ca exista o solidaritate pe partea dreapta, din pacate, azi am vazut una intre USR si PSD". Dupa ce in timpul audierii a raspuns…

- Ministrul propus la Cultura, Bogdan Gheorghiu a primit marti aviz negativ din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 13 voturi impotriva, 9 "pentru" si 2 abtineri."Am fost si eu surprins astazi sa vad o infratire brusca, o colaborare foarte fluida intre USR si PSD. Acest…

- Astfel, membrii Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic din Camera Deputatilor, respectiv cei din Comisia pentru Mediu si Comisia pentru Ape, Paduri, Pescuit si Fond cinegetic din Senat s-au exprimat „impotriva" cu 17 voturi, „pentru" cu 15 voturi, respectiv o abtinere in ceea ce priveste validarea…

- Decizie de ultima ora in PNL. Dupa mai multe zile de declarații contradictorii, liberalii au decis, astazi, in Biroul Executiv Național al partidului ca parlamentarii partidului nu vor vota Guvernul Orban.Citește și: Va fi SHOW TOTAL! Anamaria Prodan a anunțat ca intra in politica .

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca PNL nu va vota impotriva Guvernul Orban II, ci nu va participa la vot. "Nu dorim sa intram in cei 233 care trebuie stransi pentru a investi acest Guvern tocmai pentru ca am declarat, cat se poate de sincer, nu putem ajunge altfel la alegerile anticipate”,…

- UDMR si-a ales, vineri, conducerea grupurilor parlamentare pentru noua sesiune a Legislativului - deputatul Benedek Zakarias - la Camera, iar la Senat ramane Cseke Attila.Grupul parlamentarilor UDMR s-a reunit vineri, la Sovata, iar in cadrul sedintei a fost ales un nou lider de grup la Camera…

- Conducerea PNL a discutat, luni, strategia pentru declanșarea alegerilor anticipate. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro ca Guvernul Orban intenționeaza sa-și angajeze raspunderea în Parlament pe alegerea primariilor în doua tururi, fapt care ar crea probleme social democrațiilor.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat in direct la Digi 24 ca e nevoie de un pact pentru declanșarea alegerilor anticipate, pentru a evita o posibila situație in care parlamentarii mai multor partide sa voteze investirea Guvernului.Citește și: Lovitura pentru Parlament! Va fi demis Guvernul Orban?…