- Un cunoscut antreprenor din Moldova, suceveanul Lucian Florea, fondatorul lanțului de magazine auto Albina și a restaurantelor Friday, a lansat un apel, pe Facebook, la adresa tuturor romanilor, in contextul pandemiei de coronavirus."Dragi Romani:Cheltuiți-va banii fix ca pana in momentul ...

- Spania este a doua tara din Europa din punct de vedere al mortalitatii provocate de coronavirus, iar romanii din aceasta tara incep sa se grabeasca spre casa, de teama ca situatia sa nu devina exploziva in scurt timp si in Penisula Iberica. In acest sens, Ambasada Romaniei la Madrid face un…

- Serviciul Roman de Informatii a postat duminica dimineata un mesaj catre toate romancele. Ca si in anii trecuti postarea s-a viralizat foarte rapid.„Sunteti cele mai fidele detectoare de minciuni", se arata in mesajul publicat de 8 martie pe pagina de Facebook oficiala a SRI, alaturi de o inimioara.…

- Liderul jihadist egiptean Hesham Ashmawi, fost ofiter al fortelor speciale care a intors armele impotriva autoritatilor, a fost executat miercuri, a anuntat purtatorul de cuvant al armatei Egiptului pe pagina sa de Facebook, informeaza AFP potrivit Agerpres. Un tribunal din Cairo a condamnat luni…

- Ministerul Afacerilor Interne din Romania a scris pe pagina sa de Facebook despre importanta informarii corecte despre virusul COVID – 19. Potrivit lor, pana la moment niciun roman nu a fost infectat, iar 26 de persoane se afla in carantina.

- O tragedie s-a petrecut sambata dupa amiaza in zona triajului de la Gara de Nord din Timișoara. Un tran marfar a trecut peste un barbat, secționandu-i trupul. Barbatul, originar din Deva, dar stabilit la Navodari, avea 45 de ani și lucrase ca jurnalist la mai multe redacții, inclusv la Radio Constanța.…

- In platoul matinalilor, la ceas aniversar, a pașit și o legenda, marele Duckadam, cel in fața caruia s-au inclinat baieții: "Mulțumim ca ne baga in seama oameni care au scris istorie", a marturisit Dani Oțil.

- Daniel Funeriu l-a ironizat pe Tudor Gheorghe, pe motiv ca spectacolul intitulat "Degeaba 30" are melodii pesimiste, care ataca Uniunea Europeana, sistemul de justitie și protestatarii din Piata Victoriei. Fostul ministru al educației s-a aratat revoltat și a postat un mesaj pe Facebook, in care…