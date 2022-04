Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat miercuri ca incidentul in care o masina s-a izbit in portile misiunii diplomatice ruse de la Bucuresti ar putea fi numit, „practic”, un „act terorist”, noteaza TASS. „De fapt, a avut loc un atac terorist in aceasta dimineata devreme, desi sunt…

- Ministerul Afacerilor Externe respinge luarea de poziție de miercuri a Ambasadei Rusiei la București in urma incidentului care a avut loc dimineața și considera pripita, complet nepotrivita și inoportuna calificarea in orice fel a incidentului. „Astfel, MAE considera ca pripita și complet nepotrivita…

- Presedintele Comitetului de Ancheta rus, Aleksandr Bastrakin, a dat ordin miercuri directiei principale de investigatii din cadrul acestei structuri de pe langa Parchetul rus sa ancheteze circumstantele incidentului de la Ambasada Federatiei Ruse din Romania unde un șofer a intrat in gardul instituției,…

- Un șofer a intrat miercuri dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei la București. Mașina a luat foc, iar șoferul a murit. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc miercuri dimineața in jurul orei 6.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un incident șocant a avut loc miercuri dimineața, in Capitala! Un barbat a murit dupa ce a lovit cu mașina poarta de la Ambasada Rusiei. Individul este Bogdan Draghici, președintele Asociației TATA, o asociație care milita pentru drepturile taților. Barbatul era condamnat in prima instanța pentru viol…