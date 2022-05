Stiri pe aceeasi tema

- Cerasela și Celia au fost cele care au spart gheața la Insula Iubirii, sezonul 6. Cele doua concurente nu au așteptat sa cada in ispita cu barbații puși sa faca acest lucru, ci sau sarutat una cu cealalta. In aceasta seara a venit momentul ca Bogdan și Rareș sa vada și sa reacționeze la momentul pasional…

- Cel de-al șaselea sezon Insula Iubirii este difuzat in fiecare luni și marți, de la 20:30, la Antena 1. Cinci cupluri sunt supuși celui mai dur test al relației și au pornit intr-o calatorie plina de tentații, dar și foarte multe provocari. Celia este una dintre concurentele noului sezon și a venit…

- Prima editie a celui de-al saselea sezon Insula Iubirii, ce a avut premiera aseara, la Antena 1 a adus in atentia telespectatorilor 5 cupluri curajoase care au venit sa isi supuna relatia celui mai dur test al fidelitatii, dar si 10 dintre cele mai seducatoare ispite feminine si 10 dintre cele mai puternice…

- In ediția de joi de la „Pretul cel bun”, din 7 aprilie 2022, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, prezentatorii de la Prețul cel bun, emisiunea fenomen de la Antena 1, au fost curioși sa afle mai multe detalii despre meseria lui Dragoș. Liviu Varciu a marturisit ca are nevoie de un om ca el pentru a-și…

- Radu Valcan e prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” și de aceasta data. Show-ul difuzat pe Antena 1 a ajuns la sezonul 6, care se va vedea in curand pe post. Prezentatorul a facut cateva declarații despre acest proiect, unul la care lucreaza de opt ani de zile. „Nu mai este mult și incepe Insula…

- 10 ispite feminine asteapta sa demaste cele mai ascunse trairi ale concurentilor de la „Insula iubirii”, sezonul 6. Curajosii care au pornit pe drumul cunoasterii pe „Insula Iubirii” vor petrece nu mai putin de 21 de zile in compania seducatoarelor ispite, 21 de zile in care vor trebui sa aleaga intre…

- Dinu Popescu e una dintre cele 10 ispite masculine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Licentiat in psihologie, Dinu Popescu are 29 de ani și e scriitor. Barbatul obisnuieste sa studieze oamenii…