Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt nelipsiți de la evenimente, iar de curand, au fost surprinși de ceea ce le-a cerut o familie, care a venit la unul dintre concertele artistului. Cantarețul și partenera nu au ezitat sa impartașeasca imaginile cu urmaritorii de pe Instagram.

- Bogdan de la Ploiești este mai indragostit ca niciodata de Cristina Pucean, iar acest lucru il demonstreaza surprizele pe care i le face, pentru a o vedea fericita. Cantarețul i-a facut un cadoul special dansatoarei, care a lasat-o fara cuvinte.

- Theo Rose traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei și asta pentru ca frumoasa cantareața este insarcinata și mai are cateva luni pana naște primul ei copil. Recent, celebra artista a postat pe rețelele personale de socializare o fotografie emoționanta cu animalul de companie. Pisicuța s-a așezat…

- Intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, Bogdan de la Ploiești a spus adevarul despre strategia pe care a facut-o alaturi de Cristina Pucean. Cantarețul de manele și iubita lui au desfașurat acest proiect chiar inainte cu cateva zile de Craciun. Iata ce a declarat artistul acum!

- Selly a muncit foarte mult pentru producția „Romina VTM”, insa recunoaște ca nu este deloc un film bun și nici nu și-a dorit asta, de fapt. Vloggerul nu vrea sa faca arta, ci bani.„Romina VTM” este filmul pentru care Selly a muncit din greu alaturi de intreaga echipa, dar și producția care a starnit…

- Cristina Pucean este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, dansatoarea i-a scris artistului un mesaj emoționant. Iata ce i-a transmis vedeta in ultima zi din an!

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au facut un gest cu adevarat emoționant pentru o familie nevoiașa. Cei doi indragostiți le-au cumparat copilașilor jucarii, mancare, iar parinților acestora le-au dat bani pentru lumina. Artistul a marturisit pe rețelele personale de socializare ca de acum și…

- Alin Oprea și Medana se pregatesc de nunta, iar evenimentul va avea loc anul viitor. Artistul a dezvaluit ca va avea trei perechi de nași. De cand Medana a aparut in viața lui, Alin Oprea este complet schimbat. Cantarețul spune ca de cand a inceput noua relație are parte numai de momente frumoase in…