Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești face furori in jurul femeilor, mai ales ca este un artist care nu de puține ori ajunge sa ocupe locul unu in trending pe Youtube. Ei bine, de-a lungul timpului, pe plan sentimental a starnit un val de reacții, insa acum a spus clar ca nu vrea sa se casatoreasca, ba mai mult decat…

- Bogdan de la Ploiești a aparut pe rețelele de socializare cu bandaje pe toata fața, in special in zona nasului, unde a avut parte de o operație de deviație de sept. Iata ce a declarat cantarețul.

- Bogdan de la Ploiești și-a facut de curand o operație la nas. Deși este foarte activ pe rețelele de socializare, artistul nu a vorbit de intervenția pe care a urmat sa și-o faca, dar de cand a fost operat, acesta a marturisit ca nu a facut asta de „frumusețe”. Iata de ce a apelat cantarețul la ajutorul…

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai in voga maneliști la ora actuala. Nu doar melodiile cantarețului prind la public, ci și postarile pe care le face in social media, unde este foarte activ. Recent, el a aparut bandajat la nas și i-a ingrijorat pe fanii sai.

- Anca Țurcașiu are o relație foarte buna cu fiul ei, Radu, iar aceasta il susține necondiționat. In cadrul unui interviu, vedeta a marturisit care este sfatul pe care i l-a dat baiatului sau in varsta de 23 de ani. Pentru Anca Țurcașiu fiecare primavara este frumoasa, pentru ca fiul ei este nascut pe…

- Bogdan de la Ploiești face ce face și atarge din nou atenția tuturor! La o ora destul de tarzie a postat mai multe fotografii unice cu Theo Rose. Ei bine, deși este in vacanța, se pare ca artistul nu poate sta prea multa fara sa o vada pe cea mai indragita colega de breasla a lui. Iata in ce ipostaza…

- Bogdan de la Ploiești și-a uimit marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare, asta dupa ce a facut un anunț ingrijorator. Ce a pațit celebrul manelist, dar și care este motivul pentru care cere ajutorul fanilor din mediul online!

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sarbatoresc opt ani de relație. In exclusivitate pentru Antena Stars, soțul prezentatoarei a marturisit care au fost cele mai frumoase momente din viața lor. Cum vor sarbatori cei doi soți.