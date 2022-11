Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, viața personala a lui Bogdan de la Ploiești este tot mai des pe prima pagina a publicațiilor, mai ales, de cand și-a oficializat relația cu Cristina Pucean. Acum, artistul a marturisit, in cadrul unui podcast, ca este ruda cu renumitul vlogger, Selly. Iata ce a declarat acesta.

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din Romania. In ultimul timp, viața cantarețului de muzica de petrecere se afla in prim-plan in mediul online, mai ales de cand și-a oficializat relația cu celebra dansatoarea Cristina Pucean. Insa, acum, manelistul…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și-au oficializat relația, mai ales atunci cand au publicat fotografii impreuna in ipostaze romantice. Insa, curiozitatea tuturor este daca s-au logodit in secret, deoarece oamenii au sesizat un detaliu care ii da de gol pe cei doi.

- Intalnire de gradul 0 in randul artiștilor! Chiar daca sunt mai tot timpul impreuna in studiourile de inregistrari, cantareții de la noi nu se "dezlipesc" unul de celalat nici in timpul liber. De curand, PAPARAZZII SpyNews.ro au fost pe urmele lor și i-au suprins cum nu se poate mai bine. Insa, unul…

- Bogdan de la Ploiești traiește o frumoasa poveste de iubire cu Cristina Pucean, celebra dansatoare de manele din Romania. In prezent, cei doi au lasat in urma tumultul orașului și s-au dus pe plajele insorite ale strainatații pentru a se bucura de caldura și de tot ceea ce ofera locurile exotice.

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au jucat cu imaginația fanilor in ultima vreme, dupa ce au publicat postari impreuna direct din vacanța lor in Dubai. Daca pana acum au facut glume despre existența unei relații intre ei, dar au și postat fotografii care au lasat loc de interpretari, de aceasta…

- Bogdan de la Ploiești formeaza un cuplu cu celebra dansatoare Cristina Pucean, una dintre cele mai cunoscute dive din lumea manelelor. Cei doi nu se mai ascund de ochii nimanui și se lasa surprinși in cele mai tandre ipostaze. Artistul care a cucerit trendingul pe Youtube iși saruta cu pasiune iubita.

- Cristina Pucean și-a incercat norocul la un eveniment la care a incins atmosfera cu mișcarile sale. Cand nimeni nu se aștepta, dansatoarea a decis sa faca și ea partea din domnișoarele care vor sa se casatoreasca și a fost surprinsa in timp ce a prins buchetul miresei. Cristina Pucean și Bogdan de la…