Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sunt mai indragostiți ca niciodata. Dupa ce au facut o gluma, anunțand ca s-au desparțit, se pare ca acum cei doi impartașesc iubirea lor și cu fanii din mediul online. Astfel, pe paginile personale de socializare, dansatoarea a postat o imagine emoționanta cu…

- Ne apropiem cu pași rapizi de sarbatoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos, iar pentru masa de Craciun, gospodinele din Romanie se pregatesc, in fiecare an, cu cele mai alese bucate, preparate tradiționale care sa incante mesele organizate in familie. Ce prețuri cer restaurantele pentru un meniu de Craciun…

- Adrian Mititelu Junior (25 de ani), fiul finanțatorului formației FCU Craiova 1948, a venit la stadion, cu ocazia derby-ului CSU Craiova - FCU Craiova, scor 0-2, cu un bolid de lux care a intors toate privirile. Este vorba despre un Lamborghini Urus, mașina al carei preț pornește de la 200.000 de euro. …

- Cu toții știm ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au desparțit. Cei doi au decis sa intreupa colaborarea. Cum a reacționat manelistul, dupa ce dansatoarea a confirmat separarea. A postat un mesaj emoționant.

- In ultima vreme, viața personala a lui Bogdan de la Ploiești este tot mai des pe prima pagina a publicațiilor, mai ales, de cand și-a oficializat relația cu Cristina Pucean. Acum, artistul a marturisit, in cadrul unui podcast, ca este ruda cu renumitul vlogger, Selly. Iata ce a declarat acesta.

- V. S. Operațiunea ”Ozonul” i-a adus o amenda usturatoare unui patron al unui service auto din Ploiești. Garda de Mediu Prahova a anunțat ca a sancționat cu amenda in valoare de 7.500 de lei un service auto din municipiul Ploiești, in urma unui control efectuat impreuna cu reprezentanți ai IPJ Prahova.…

- Bogdan de la Ploiești traiește o frumoasa poveste de iubire cu Cristina Pucean, celebra dansatoare de manele din Romania. In prezent, cei doi au lasat in urma tumultul orașului și s-au dus pe plajele insorite ale strainatații pentru a se bucura de caldura și de tot ceea ce ofera locurile exotice.

- Mario Fresh este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiști de la noi din țara. Cantarețul și-a achiziționat o noua mașina in valoare de peste 80.000 de euro, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Iata cum arata bijuteria pe patru roți!