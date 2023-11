Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești a fost oprit de polițiștii din București. Cantarețul de manele a fost testat cu drugtest. Iata ce le-a transmis artistul fanilor de pe rețelele de socializare, dar și care a fost rezultatul testului!

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au desparțit, din nou? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor, dupa ce celebrul cantareț de manele a facut mai multe postari cu subințeles prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce a postat artistul pe pagina de Instagram!

- Bogdan de la Ploiești are mereu apariții care impresioneaza pe toata lumea, iar cantarețul este foarte atent la fanii lui și la oamenii care il iubesc. Ei bine, cantarețul de manele a facut un gest neașteptat la un concert pe care l-a susținut in București. Iata ce a facut celebrul artist cu banii de…

- Bogdan de la Ploiești se numara printre cei mai apreciați maneliști de la noi din țara. El a postat un videoclip pe rețelele de socializare unde este alaturi de parinții sai și are doar cuvinte de lauda fața de cei care i-au dat viața și l-au crescut.

- Bogdan de la Ploiești se mandrește cu parinții lui, iar de fiecare data cand poate ii viziteaza și ii filmeaza pe aceștia in cele mai frumoase ipostaze. Recent, artistul a postat pe Instagram, dar și pe TikTok un videoclip emoționant cu tatal lui. Iata cum l-a filmat celebrul cantareț de manele pe parintele…

- Cristina Pucean trece prin momente extrem de grele și asta pentru ca tatal ei a murit in urma cu doar cateva zile. Bogdan de la Ploiești este alaturi de dansatoare in aceste clipe cumplite, iar el a transmis recent un mesaj emoționant dupa decesul tatalui vedetei. Iata ce a postat celebrul cantareț…

- Zilele trecute, Valentin Sanfira a trecut printr-o operație delicata, dupa ce s-a accidentat in vacanța, in Italia. In urma cu puțin timp, artistul de muzica populara a ținut sa ii transmita un mesaj emoționant soției sale, Codruța, care i-a fost alaturi clipa de clipa. Ce a scris cantarețul pe pagina…

- CRBL a facut primele declarații dupa accidentul de motocicleta din județul Hunedoara! Artistul i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru ca a avut grija de el și iși asigura fanii ca se recupereaza rapid. Cantarețul, care se afla pe o motocicleta, a incercat sa depașeasca o coloana de mașini, cand s-a izbit…