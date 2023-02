Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de jandarmerie aflat vineri, 10 februarie 2023, in serviciu pe raza Municipiului Alba Iulia a fost sesizat in legatura cu un furt de bauturi alcoolice de la un operator economic situat pe strada Alexandru Ioan Cuza din localitate. Ajunși la fața locului, administratorul le-a relatat jandarmilor…

- Bogdan de la Ploiești a dat cu matura intr-o sala de cinema, dupa ce fanii lui au dansat pe manele și au facut scandal cu jandarmii. Persoanele care au mers sa vizioneze noul film Romina VTM (Viața mea), in care apar mai multe vedete de la noi din țara, au fost la un pas de bataie. Cum s-a intamplat…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut miercuri un barbat care ar fi a sustras mai multe telefoane mobile dintr-un magazin, potrivit Agerpres."In fapt,…

- Un accident s-a produs pe strada Ștefan cel Mare din Balți. Doua automobile s-au tamponat puternic. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și medicii, informeaza nordnews.md .

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au luat pe toata lumea prin surprindere cu un anunț neașteptat, la scurt timp de la vestea „separarii”. Se pare ca cei doi nu au fost desparțiți niciodata. Care este motivul pentru care au spus ca nu mai formeaza un cuplu.

- Francisca și soțul ei, Bogdan Lațescu, au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa patru ani de casnicie, iar in presa au aparut zvonuri precum ca Francisca și-a gasit liniștea in brațele lui Tj Miles. Influencerul a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formeaza un cuplu. Cei doi nu au dezvaluit motivul desparțirii, insa manelistul a fost cel care a anunțat ”incetarea colaborarii”. De cealalta parte, dansatoarea a precizat ca urmeaza sa dezvaluie de ce s-au separat. Pana atunci, Bogdan i-a facut o declarație…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Vasiu a vorbit despre casa ei, dar și despre faptul ca a ramas traumatizata in copilarie. Artistei ii este frica sa stea singura in casa și acesta este motivul pentru care nu-și cumpara singura o locuința. Iata ce declarații a facut celebra cantareața!