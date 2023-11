Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și Tzanca Uraganu continua tachinarile in mediul online, in ciuda tovarașiei care leaga artiștii intre ei avand in vedere industria in care lucreaza. Ei bine, cei doi nu par a fi chiar prieteni, dar nu sunt nici dușmani, se situeaza undeva la mijloc, aruncandu-și doar replici ințepatoare…

- Noi tachinari in lumea maneliștilor! Dupa ce s-au intrecut in achiziții pentru a le arata tuturor care scoate din buzunare mai multe sute de mii de euro, Bogdan de la Ploiești și Tzanca Uraganu au trecut la ironii in mediul online!

- Bogdan de la Ploiești a facut o ironie la adresa lui Tzanca Uraganu. Cei doi cantareți de manele se cearta mereu prin intermediul rețelelor de socializare și rad unii de alții. Iata ce a transmis artistul de aceasta data!

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, are informații exclusive despre secretul uriaș pe care Bogdan de la Ploiești l-a ținut ascuns pana acum. Cu ce probleme s-a confruntat manelistul și ce a fost nevoit sa faca.

- Bogdan de la Ploiești se numara printre cei mai apreciați maneliști de la noi din țara. El a postat un videoclip pe rețelele de socializare unde este alaturi de parinții sai și are doar cuvinte de lauda fața de cei care i-au dat viața și l-au crescut.

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au luat o decizie șocanta astazi, inchizand celebrul restaurant al lui Pescobar din Herastrau, Taverna Racilor . Controalele amanunțite efectuate in acest local au dezvaluit nereguli grave in gestionarea marfii, care au pus in…

- Mai este puțin pana cand noua casa a lui Bogdan de la Ploiești va fi gata, iar artistul a facut turul vilei. Cantarețul a fost atent la fiecare detaliu, iar in aproape fiecare camera este trecut numele lui pe unul dintre pereți.

- De praznicul Adormirii Maicii Domnului, se pastreaza tradiția la Murgești de a organiza ziua comunei. Astfel, maine, localnicii și nu numai sunt invitați la spectacolul care va avea loc in zona Poiana, incepand cu ora 15:30. Lorenna, Mariana Ionescu Capitanescu, Mario Buzoianu, Nina Stamate și Bogdan…