- Un prejudiciu de peste 4,71 milioane dolari a fost stabilit de anchetatorii prahoveni intr-un dosar de inselaciuni cu criptomonede, 240 de persoane vatamate (persoane fizice si juridice) urmand sa fie audiate la sediul DIICOT Ploiesti. Potrivit unor comunicate de presa transmise marti, de DIICOT si…

- Alex Richard Petho Podar, portarul celor de la ASA Targu Mureș, a ajuns sa fie cunoscut in urma unui scandal in care a fost implicat și manelistul Dani Mocanu, in urma cu un an. Tanarul de 25 de ani nu este nici el ușa de biserica, fiind acuzat ca ar fi agresat-o pe fosta sa iubita.In urma cu un an,…

- Bogdan de la Ploiești a dovedit ca face orice pentru iubita lui! Cantarețul a demonstrat, inca o data, cat de mult o iubește pe Cristina Pucean, astfel ca a profitat de petrecerea de ziua ei de naștere și i-a facut cadou o mașina de peste 100.000 de euro. Dansatoarea a primit un bolid de lux, cu care…

- Regulile de circulație și codul bunelor maniere nu fac casa buna cu Bogdan de la Ploiești și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Artistul mai are și alte calitați impresionante și va vom arata exact de ce spunem…

- Teoria conspirației lovește și la Eurovision. Cum s-ar fi aliniat astrele sa caștige SuediaOrganizatorii Eurovision au primit acuzații pe rețelele sociale ca ar fi orchestrat victoria lui Loreen pentru ca Suedia sa poata gazdui concursul anul viitor, la cea de-a 50-a aniversare a victoriei trupei…

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai renumiți și solicitați artiști din industria romaneasca, la ora actuala. Cantarețul se bucura de un succes colosal, iar romanii se inghesuie sa il invite sa le cante la petreceri și evenimente private. Și asta, in ciuda faptului ca tariful pe care il solicita…

- Un scandal in care au fost folosite cutite a avut loc pe DN 72, doi tineri din Targoviste fiind retinuti de politisti sub acuzatiile de amenintare si lovire sau alte violente, informeaza, marti, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, altercatia a…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc, iar cei doi au planuri mari de viitor. Cantarețul și dansatoarea iși construiesc casa mult visata, iar manelistul a postat mai multe imagini pe contul lui personal de Instagram cu noua locuința.