Stiri pe aceeasi tema

- Deși ne aflam in perioada premergatoare Sabatorilor de Iarna, majoritatea magazinleor au intrat in atenția OPC. Controlalele facute au in vedere calitatea produselor puse la vanzare, indiferent ca vorbim de magazine mici sau supermarket-uri, precum Lidl. Din pacate inspectorii OPC au anunțat nereguli…

- Magia sarbatorilor de iarna este peste tot, chiar și in troleibuzele din Capitala. Autoritațiel anunța ca incepande de astazi, 5 troleibuze decorate in spiritul sarbatorilor, circula pe străzile Chișinăului, pe rutele nr. 4, 10, 22, 24 și 30.

- Primaria Chisinau va organiza singura anul acesta toate evenimentele dedicate sarbatorilor de iarna, cel putin asta sustine edilul Capitalei, Ion Ceban. El a declarat ca desi a propus Guvernului un plan de sarbatori, reprezentantii Executivului au trimis aviz negativ.

- Ca și in anii precedenți, la nivelul DSVSA Buzau va funcționa un Serviciu de Permanența. Odata cu luna decembrie, romanii intra oficial in febra pregatirilor pentru Sarbatorile de Iarna, perioada in care crește consumul de produse alimentare, in special produse tradiționale specifice Craciunului.…

- Sarbatorile de iarna bat la ușa, iar municipalitatea afirma ca este in pregatiri. Primarul general Ion Ceban afirma ca orașul este amenajat, iar luminițele se vor aprinde treptat in diverse zone. La moment sint instalate decorațiile procurate anul trecut, dar urmeaza sa fie conectate și cele ce vor…

- N.Dumitrescu Importanta instituție culturala la nivelul județului Prahova, Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” din Ploiești continua sa fie partener in organizarea de manifestari și competiții care au rolul de a evidenția rolul culturii in evoluția umana, implicit descoperirea și promovarea talentului…

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a fost ținta unor atacuri dezgustatoare vineri seara, in timpul meciului cu Chindia Targoviște (1-0), disputat la Ploiești. Fanii dambovițenilor aflați la Tribuna I a stadionului „Ilie Oana” au depașit limita și au recurs…

- Regina Elisabeta a II-a și Prințul Charles au fost surprinși in ipostaze neașteptate, cu sapa in mana. Fanii familiei regale au fost surprinși sa ii vada așa pe cei doi membrii ai familiei regale.