- Florin Salam a facut declarații acide la adresa lui Bogdan de la Ploiești, dupa scandalul recent de la o nunta exclusivista. Ce a marturisit celebrul manelist pe rețelele de socializare despre cele intamplate in cadrul evenimentului.

- Florin Salam a declanșat un nou val de controverse in lumea manelelor dupa ce a lansat aluzii privind o posibila relație trecuta cu dansatoarea Cristina Pucean. Aceasta remarca a amplificat tensiunile existente intre el și Bogdan de la Ploiești.

- Un nou scandal zguduie lumea manelelor, avandu-i in centrul atenției pe Florin Salam și Bogdan de la Ploiești. Cei doi artiști au fost invitați sa cante la o nunta de lux, insa evenimentul a luat o intorsatura neașteptata.

- Florin Salam este internat in spital! In exclusivitate la Știrile Antena Stars s-a anunțat ca celebrul cantareț de manele se confrunta cu noi probleme de sanatate. Iata ce se intamplacu „Regele Manelelor” in aceste momente!

- Fostul iubit al Cristinei Pucean pare ca nu se lasa! Scandalul dintre Cornel, dansatoare și Bogdan de la Ploiești ia, din nou, amploare, in contextul in care barbatul a facut astazi publice și o serie de dovezi cu ajutorul carora vrea sa arate ca a fost pacalit. Ulterior, a revenit și cu noi dezvaluiri…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean a revenit, in urma cu cateva zile, cu noi detalii despre relația pe care a avut-o cu dansatoarea, dar nu a durat mult, caci s-a trezit ca i-au fost inchise conturile de Facebook și TikTok, acolo unde a fost incurajat de internauți sa spuna lucrurilor pe nume. Cornel…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare s-au viralizat mai multe imagini in care Cristina Pucean apare in compania altui barbat decat Bogdan de la Ploiești. Fanii se intreaba acum ce se intampla, de fapt. Sunt imaginile mai vechi, sau cei s-au desparțit din nou?! SpyNews.ro…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au confirmat, in urma cu cateva saptamani, ca nu mai formeaza un cuplu, atunci cand spuneau ca le este mai bine separat. Chiar și așa, se pare ca fanii pun inca la indoiala aceasta separare, iar oamenii cred ca, de fapt, sunt inca impreuna. Doar ca, de curand,…