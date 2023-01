Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești are un succes incredibil, concerteaza des, iar banii pe care ii caștiga ii investește inteligent! Acesta are o mulțime de fani și de prieteni care ii urmaresc activitatea și pe care manelistul ii ține la curent cu tot ce se intampla in viața lui!

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiști de la noi din țara, iar cantarețul se bucura de un succes uriaș pe plan profesional. Artistul și-a cumparat un nou bolid de lux in valoare de sute de mii de euro și a postat primele imagini pe rețelele de socializare.

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au spus stop unei relații extrem de frumoase. Manelistul a fost cel care a decis sa incheie atat colaborarea profesionala, cat și cea amoroasa. Acum, dupa ce s-a aflat ca nu mai sunt impreuna, artistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj care i-a șocat…

- Bogdan de la Ploiești și-a surprins toți fanii cu ultima postare de pe InstaStory. Indragitul manelist a postat un mesaj cu grutate, la cateva zile dupa ce nu mai formeaza un cuplu cu dansatoarea Cristina Pucean. La cine se refera artistul.

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai indragiți și apreciați maneliști de la noi din țara, iar drept dovada sunt imaginile postate pe rețelele de socializare de catre artist. Cantarețul s-a bucurat fanii cu un show de senzație intr-un aeroport din Italia. Iata imaginile care au devenit virale…

- Bogdan de la Ploiești și-a anunțat fanii ca iși vinde mașina prin intermediul unul clip postat pe rețelele de socializare. Cantarețul a dat toate detaliile și deja pare ca au aparut primii doritori.

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din Romania. In ultimul timp, viața cantarețului de muzica de petrecere se afla in prim-plan in mediul online, mai ales de cand și-a oficializat relația cu celebra dansatoarea Cristina Pucean. Insa, acum, manelistul…

- Bogdan de la Ploiești este un credincios in adevaratul sens la cuvantului. Pe data de 14 octombrie s-a sarbatorit Sf. Cuvioasa Parascheva, motiv pentru care mii de pelerini s-au strans la Iași, la Catedrala Mitropolitana pentru a se ruga la moaștele Ei. Printre pelerini s-a numarat șu Bogdan de la Ploiești…