Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au depistat in ultimele 24 de ore patru documente de calatorie falsificate, sint vizați in cercetari trei cetațeni straini și un conațional, transmite Noi.md. Primul caz a fost inregistrat la Direcția regionala EST. In punctul de trecere a fontierei Palanca a fost identificata,…

- Liviu Varciu și-a luat prin surprindere marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare, asta dupa ce a facut un anunț de-a dreptul ingrijorator. Nu, nu este o gluma a prezentatorului TV, asta fiindca de data aceasta lucrurile sunt destul de serioase, iar el este speriat de ceea ce s-ar…

- Satmarenii se plang de numarul mare de sobolani pe care ii vad la benzinaria MOL, situata pe Drumul Careiului. Pentru a doua oara in doua luni, imaginile cu rozatoarele care fug intre tomberoane au fost publicate pe retelele de socializare, iar oamenii spun ca numarul acestora pare sa fie in crestere.…

- Cantareata americana Britney Spears a anuntat, luni, pe Instagram ca se retrage temporar de pe retelele de socializare, la o saptamana dupa ce a dezvaluit ca asteapta al treilea copil. „Voi face o pauza de pe retelele de socializare pentru o perioada”, a anuntat cantareata in varsta de 40 de... The…

- Gina Pistol și-a luat prin surprindere marea comunitate de fani astazi, asta imediat dupa ce a aparut inca de la primele ore ale dimineții pe Instagram, cu numeroase declarații controversate, dar și cu un anunț neașteptat. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și ce perioada traverseaza prezentatoarea…

- Lidia Buble se confrunta cu mici probleme de sanatate in ultima perioada. Artista trece prin momente dificile alaturi de cațelul sau, care are nevoie de supravegherea medicilor veterinari. Iata ce dezvaluiri a facut pe Internet.

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai in voga maneliști la ora actuala. Nu doar melodiile cantarețului prind la public, ci și postarile pe care le face in social media, unde este foarte activ. Recent, el a aparut bandajat la nas și i-a ingrijorat pe fanii sai.