- Mioara Roman a trecut prin clipe grele, dupa ce a acuzat mai multe probleme de sanatate și a fost nevoie sa faca mai multe investigații. Oana Roman a intervenit telefonic in emisiunea Showbiz Report, unde a facut marturisiri in exclusivitate despre mama ei.

- Jador a luat pe toata lumea prin surprindere, asta dupa ce s-a fotografiat direct in sala de operație, cu doar cateva minute inainte ca medicul sa inceapa intervenția. Ei bine, caci nu a oferit prea mult detalii la momentul respectiv, acum, artistul a oferit primele declarații la Antena Stars. De ce…

- Ramona de la Clejani este o femeie cu adevarat puternica, astfel ca se descurca de una singura sa iși creasca cele trei fetițe. Mai mult decat atat, artista se imparte foarte bine intre cariera și creșterea celor trei micuțe, ba mai mult, gasește timp și pentru "sufletul ei". Ramona Manole a luat pe…

- Nicole Cherry a devenit mama pentru prima data in urma cu cateva zile. Artista traiește momente unice și se bucura de fiecare clipa pe care o petrece alaturi de Anastasia, fetița sa. Șatena a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Star Matinal, unde a facut primele declarații despre rolul de mamica.

- Fostul logodnic a lui Dodo, Liviu Kevin, a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Showbiz Report, unde a facut declarații in exclusivitate despre scandalul dintre el și artista. Ce acuzații ii aduce acesta lui Dodo, puteți vedea mai jos.

- Madalina Apostol și Nick Radoi au avut o dragoste cu nabadai, insa, cu toate acestea, fanii cuplului așteapta din moment in moment ca cei doi sa revina la ceea ce au trait odata și sa formeze un cuplu din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, Nick Radoi a dat carțile pe fața și a declarat public…

- Camelia Mitoșeru a trecut prin momente grele, dupa ce a fost internata la Spitalul Floreasca din București pentru cateva zile. Vedeta a fost externata și a oferit cateva declarații la Antena Stars cu privire la starea sa de sanatate.

- Stephan Pelger a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre una dintre cele mai mari dorințe pe care o are, anume aceea de a adopta un copil. Creatorul de moda se mandrește cu parinții lui și spune ca nu putea primi o viața mai frumoasa ca cea pe care a avut-o. Iata ce a declarat Stephan in exclusivitate!