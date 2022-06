Bogdan de la Insula Iubirii, atac dur la adresa Cristinei. Ce mesaj i-a transmis ispita: ''Nu te mai arunca…”

Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 7 de bonfire integral Insula Iubirii sezonul 6, Cristina a vazut imaginile cu Sebastian și cu ispita Oana Monea și a facut o dezvaluire complet neașteptata, ce l-a uimit chiar și pe Radu Valcan.

- Zilele petrecute pe „Insula Iubirii” devin din ce in ce mai intense si mai complicate, presarate cu tot mai multe dileme, conflicte si lacrimi. Fiecare ceremonie a focului aduce cu ea sentimente care ii bulverseaza pe participanti, ofera deja prime raspunsuri si permite ca indoiala sa se strecoare tot…

- In episodul 10 de la Insula Iubirii-sezonul 6, Cerasela o acuza pe Cristina ca o imita și ca nu este sincera de cand nu mai formeaza un cuplu cu partenerul ei, Sebastian. La ceremonia focului, cele doua concurente și-au aruncat replici acide și susțin ca Cerasela este falsa.

- Au ieșit scantei pe Insula Iubirii. Chiar dupa hotararea Cristinei de a se desparți de Sebi, ea și Bogdan s-au certat. Concurenta nu s-a mai putut abține și a rabufnit. Cei doi și-au aruncat reproșuri, iar totul a pornit de la un mic detaliu care a ajuns sa deranjeze extraordinar de tare. Despre ce…

- Schimbari neașteptate au avut loc la „Insula iubirii”, in ediția din 24 mai. Concurentele au ales o ispita masculina care a fost eliminata din emisiune. Prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, le-a rugat pe concurente sa aleaga o ispita masculina care sa paraseasca insula. Au avut de ales dintre Dinu…

- „Insula Iubirii”, sezonul 6 a inceput la Antena 1. Printre ispitele masculine ale acestui sezon se numara și un fost concurent, este vorba despre Bogdan Ionescu. In ediția din 2 mai a emisiunii el a facut declarații despre experiența și divorțul prin care a trecut. Bogdan Ionescu și Hannelore au participat…

- Viktor Orban și-a proclamat victoria dupa alegerile parlamentare de duminica, dupa ce partidul sau, Fidesz, i-a adus o supermajoritate. Acesta a vorbit, duminica noapte, despre satisfacția pe care o simte dupa ce a reușit sa infrunte toți adversarii. Astfel, intr-un discurs de zece minute, premierul…

- Zece ispite masculine vor intra in competiția Insula Iubirii pentru a-și arata atuurile din experiențele in relații. Denis Slav e unul dintre tinerii pregatiți de show. El are 30 de ani și se bucura de o cariera in lumea modellingului.