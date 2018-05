Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Conferința Capital – Agricultura 2018, ministrul Petre Daea a declarat ca sistemul de irigații este foarte important și ca acesta a inceput sa se dezvolte atragand insa atenția ca fermierii trebuie sa gaseasca soluții pentru a prelua apa de pe canalele statului. „Am demolat prea mult in aceasta…

- ♦ Grupul italian de utilitati Enel a terminat primul trimestru al anului cu venituri de 298 de milioane de euro pe piata din Romania, profitul EBITDA (inainte de dobanzi, impozite, deprecieri si amortizari – n. red.) fiind de 45 de milioane de euro ♦ Odata cu liberalizarea pietei, Enel, care…

- Prezent de 10 ani in Romania, Baneasa Shopping City a primit peste 175 de milioane de vizite in primul deceniu de activitate. Centrul comercial a ajuns la vanzari de aproximativ 5.000 de euro pe metru patrat pe an, iar totalul vanzarilor din 2017 a...

- Campania de primire a cererilor unice de plata in acest an a contabilizat, pana vineri, 430.551 de cereri pentru o suprafata agricola de circa 1,306 milioane de hectare, potrivit unui comunicat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis vineri AGERPRES. Conform institutiei,…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca pana la aceasta data, in agricultura a fost acordata sub forma de subventii suma de 2,392 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai mult decat in anul precedent. "De la agricultura avem vesti foarte bune (...) Ca urmare a acordarii la…