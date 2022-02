Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile fața de Mihai Chirica, edilul municipiului Iași. In urma acestei masuri, el nu mai poate desfașura activitatea de primar, deoarece faptele de care este acuzat au legatura cu aceasta…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru fals intelectual in forma continuata si instigare la uzurparea functiei. Alaturi de el este anchetat si fostul viceprimar Gabriel Harabagiu. Vezi mai jos precizarile DNA. "In cauza mediatizata prin…

