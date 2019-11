Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Evident…

- * Depozitele de gaze sunt pline si exista un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, insa chiar si asa Romania nu-si poate acoperi varfurile de consum din perioada geroasa, intrucat capacitatea de extractie este limitata, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Participanții romani și straini de pe piața energiei au cerut lansarea unei investigații internaționale cu privire la independența Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei, pe fondul preocuparilor ca ingerințele politice ar fi putut conduce la o denaturare semnificativa a pieței, relateaza…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost propus de Ministerul de Externe pentru un post in Consiliul de Administratie al Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), insa acest lucru nu inseamna ca va parasi autoritatea de concurenta.…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost propus de Ministerul de Externe pentru un post in Consiliul de Administratie al Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), insa acest lucru nu inseamna ca va parasi autoritatea de concurenta. "Este…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost propus de Ministerul de Externe pentru un post in Consiliul de Administratie al Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), insa acest lucru nu inseamna ca va parasi autoritatea de concurenta,…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, reacționeaza joi pe Facebook dupa ce ministrul interimar al Economiei, Niculae Badalau, i-a sugerat ministrului desemnat de PNL pentru portofoliul Economiei si al Energiei, Virgil Popescu, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, ca ar…

- "Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010. Proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE…